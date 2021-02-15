Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında 11'ler belli oldu! Sergen Yalçın'dan sürpriz tercihler

Süper Lig'in 25. haftasında zirvenin iddialı ekiplerinden Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

Ligde oynadığı son 2 maçta 4 puan toplayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u geçerek yarı finale yükselen siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmayarak zirve yolunda kayıpsız ilerlemek istiyor.

Teknik direktörlük görevine Mehmet Altıparmak'ı getiren ev sahibi Gençlerbirliği ise, 6 maçtır süren kazanamama serisini Beşiktaş'a karşı sona erdirmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK, SERGEN YALÇIN'DAN SÜRPRİZLER

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Francisco Montero ve Rıdvan Yılmaz ile cezalı N'Sakala ile Domagoj Vida Ankara deplasmanında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yokluğunda Sergen Yalçın Necip'e stoperde, Dorukhan'a sağ bekte ve Rosier'e ise sol bekte forma şansı verdi.

Saat 16.00'da başlayacak ve Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

İki takımın sahaya çıkacağı 11'ler şöyle;

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt, Johansson, Arda, Toure, Mugni, Furman, Polomat, Soner, Candeias, Sefa, Ayite

BEŞİKTAŞ: Ersin, Dorukhan, Welinton, Necip, Rosier, Atiba, Josef, Adem Ljajic, Larin, Ghezzal, Aboubakar