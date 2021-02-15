Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü - Son Dakika

Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü

15.02.2021 18:14
Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü, System.String[]

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Ankara Eryaman Stadı'nda yapılan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında ceza sahası çizgilerinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Yurt genelinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Ankara Eryaman Stadı'nda yapılan Gençlerbirliği-Beşiktaş karşılaşmasında ceza sahası çizgilerinin beyaza bürünmesine neden oldu.

Yoğun kar yağışı etkisini Gençlerbirliği - Beşiktaş maçında da gösterdi. Yoğun yağış nedeniyle ceza sahası çizgileri karla kaplandı. Saha görevlilerinin temizle yapmasının ardından mücadele kaldığı yerden devam etti. - ANKARA

Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Beşiktaş maçında çizgiler beyaza büründü - Son Dakika Spor


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