Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, devamında dar alanda taktik çalışma gerçekleştirdi.

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