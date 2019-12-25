Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Başkent ekibinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu , Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği , ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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