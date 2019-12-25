Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, ilk devrenin son haftasında 27 Aralık Cuma günü deplasmanda Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.
Rahatsızlığı bulunan Giovanni Sio antrenmada yer almazken, tedavisine devam edilen Ahmet Oğuz bireysel çalıştı.
Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
Başkent ekibinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.