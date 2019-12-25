Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.


Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, dar alanda oyun ve tam sahada taktik çalışması gerçekleştirdi.


Rahatsızlığı bulunan Giovanni Sio antrenmada yer almazken, tedavisine devam edilen Ahmet Oğuz bireysel çalıştı.


Gençlerbirliği, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayacak.


Başkent ekibinde sarı kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.


Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Beşiktaş, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ozan Tufan, Diyarbakırlı öğrencilerin yüzünü güldürdü
Beşiktaş Emir Umit transferini ve 4 ismin ayrılacağına dair haberleri yalanladı Fikret Orman'ın asistanı, Beşiktaş'a haciz gönderdi Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor

Son Dakika Haberleri
21:31 ENKA ve TED takımları hem erkeklerde hem kadınlarda finale yükseldi - Son Dakika Spor
21:21 Erol Bulut: Genel anlamda ilk yarıdan memnunum" - Son Dakika Spor
21:21 Başakşehir'de Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürdürdü - Son Dakika Spor
21:21 Bellona Kayseri evinde kazandı - Son Dakika Spor
21:20 Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel İdare: 79 - Çukurova Basketbol: 85 - Son Dakika Spor
20:29 Sezon sonu kontratı bitiyor, iki kulüp kancayı attı! Fenerbahçe'de Ozan Tufan tehlikesi - Son Dakika Spor
20:10 Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2019 21:44:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]