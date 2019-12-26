Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 17. haftasında yarın Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ısınma hareketleri ve dar alanda top kapma oyunu ile başlayan antrenman, son bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.

Başkent temsilcisinde kart cezalıları Bogdan Stancu, Berat Ayberk Özdemir ve Fabricio Baiano ile tedavilerine devam edilen Giovanni Sio ve Halil İbrahim Pehlivan, Beşiktaş'a karşı forma giyemeyecek.

Gençlerbirliği kafilesi, bugün hava yoluyla İstanbul'a hareket edecek.

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 01:36 Kaynak: AA
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