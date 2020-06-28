Gençlerbirliği, Bogdan Stancu'nun doğum gününü kutladı
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Bogdan Stancu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Stancu." denildi.
Başkent temsilcisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bugün futbolcumuz Bogdan Stancu'nun doğum günü. Mutlu yıllar Stancu." denildi.
33. yaşını kutlayan Stancu, Gençlerbirliği'nin bu sezonki en skorer futbolcusu konumunda bulunuyor.
Rumen golcü, bu sezon şu ana kadar çıktığı 19 lig maçında rakip fileleri 12 kez havalandırdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:35
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