Gençlerbirliği - Boluspor: 1-1
1 saat önce
STAT: EryamanHAKEMLER: Çağdaş Altay, Gökmen Olgaç, Habip TiryakiGENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk, Ahmet Oğuz, Yıldırım Mert Çetin, Claro, Alper Uludağ, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre), Nadir Çiftçi, Stancu (Dk.
STAT: Eryaman
HAKEMLER: Çağdaş Altay
, Gökmen Olgaç
, Habip Tiryaki
GENÇLERBİRLİĞİ: Emrullah Şalk
, Ahmet Oğuz
, Yıldırım Mert Çetin
, Claro, Alper Uludağ
, Bekir Yılmaz (Dk. 83 Berat Ayberk Özdemir), Selçuk Şahin
, Paraiba, Sessegnon (Dk. 66 Nobre
), Nadir Çiftçi
, Stancu (Dk. 88 Matei)
BOLUSPOR: Gökhan Değirmenci
, Fink, Dimov, Ümit Kurt
, Ufuk Budak
, Burak Asan (Dk. 53 Sebaihi), İshak Çakmak
, Guido Koçer (Dk. 74 Umut Gündoğan
), Akabueze, Mustafa Durak
(Dk. 86 Mustafa Batuhan Altıntaş
), Özgür Can Özcan
GOLLER: Dk. 40 Alper Uludağ (Gençlerbirliği
) - Dk. 59 Özgür Can Özcan (Boluspor
)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 48 Nadir Çiftçi, Dk. 77 Paraiba (Gençlerbirliği)
SARI KARTLAR: Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) - Dimov, Guido Koçer, Ümit Kurt, Sebaihi (Boluspor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 27'nci haftasında Gençlerbirliği ile Boluspor 1-1 berabere kaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 09:38 Kaynak: DHA
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