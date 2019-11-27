Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 13. haftasında 29 Kasım Cuma günü sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-siyahlı ekip, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde taktik ağırlık bir çalışma gerçekleştirdi.

Isınma koşusu ve hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda oynanan pas kontrol oyunuyla devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren idman, dar alanda yapılan çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 02:04 Kaynak: AA
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