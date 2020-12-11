Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
11.12.2020 12:09
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.
Dün 6'sı futbolcu 10 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıklayan Gençlerbirliği'nin maç için son hazırlığını yarın Erzurum'da yapacağı belirtildi.
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