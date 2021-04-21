Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun becerileri üzerinde çalıştı.
Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı.
Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
Kaynak: AA
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