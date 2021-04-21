Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 37. haftasında 23 Nisan Cuma günü Çaykur Rizespor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda oyun becerileri üzerinde çalıştı. Antrenman, çift kale maç ile tamamlandı. Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Son Dakika

Davutoğlu'ndan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak atanan Derya Yanık için dikkat çeken paylaşım

Milan, "Süper Lig'den çekiliyoruz ama yeni oluşumun hazırlığındayız" bildirisiyle bir kaos ateşi daha yaktı

Yoğun bakımda koronavirüs tedavisi gören Burak Sergen, entübe edildi

Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi

Vakaların arttığı Kastamonu'da, mobil PCR test aracı kullanımına başlandı

Babasının tabancasıyla kendisini vuran minik Medine'den acı haber

Hadise'nin Reza Zarrab'la yasak aşk haberlerine erişim engeli talebi reddedildi

6 yaşındaki kızının velayetini kaybeden Meral Kaplan gözyaşlarına boğuldu