Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 16. haftasında 3 Ocak Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı. Kırmızı-siyahlılar, antrenmanın ana bölümünde ise dar alanda çift kale taktik maçı yaptı. Tedavilerine devam edilen Bogdan Stancu, Mattias Johansson ve Ömürcan Artan idmana katılmadı.

Son Dakika

Son Dakika: 116 canımızı yitirdiğimiz İzmir yine sallandı! Urla açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem

Fenerbahçe, Ahmed Kutucu için görüşmelere başladı

2020'de en çok haber olan diziler! Çukur ve Kuruluş Osman zirve için kapıştı

Türkiye sürü İHA teknolojisiyle havada dengeleri alt üst edecek

Türkiye 44 ülkeye rüzgar enerjisi ekipmanı ihraç ediyor

Ciddi bir ameliyat geçirecek olan Seren Serengil, canlı yayında ağlayarak veda konuşması yaptı

Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu

Son Dakika! Yemen'de hükümet yetkililerini taşıyan uçağın inişi esnasında büyük bir patlama meydana geldi