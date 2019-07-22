Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti
Son Dakika Spor Haber

Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti

32 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İskoçya ekibi Rangers'tan Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İskoçya ekibi Rangers'tan Daniel Candeias'ı kadrosuna kattı.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde 31 yaşındaki kanat oyuncusu Candeias, 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Törende konuşan Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Daniel Candeias'ın takıma katılmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Kariyeri ortada, iyi bir oyuncu. İki yıllık bir anlaşma imzaladık. Her iki taraf içinde hayırlı olmasını ümit ediyorum." dedi.
Candeias ise ikinci kez Türkiye'de futbol oynayacak olmasından dolayı memnun olduğunu söyledi.
Kariyerinde Porto, Benfica gibi önemli takımların formasını da giyen Portekizli futbolcu geçen sezon Rangers ile çıktığı 28 lig maçında 5 gol attı. Candeias, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde elemelerde 7, grup aşamasında ise 5 maçta forma giydi.
Türkiye'ye de yabancı olmayan Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de Alanyaspor formasıyla 29 maçta görev yaparken, 4 kez gol sevinci yaşadı.
Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti
Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Eljif Elmas'ın menajeri resmen açıkladı: Tarihi bir anlaşma imzaladık Emre Mor isyan etti: Gereksiz söylentiler ortaya atmayın Caner Erkin eşi Şükran Ovalı ile dudak dudağa fotoğrafını yayınladı Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.7.2019 18:30:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Daniel Candeias'ı transfer etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]