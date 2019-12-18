Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, lider Demir Grup Sivasspor ile 22 Aralık Pazar günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, lider Demir Grup Sivasspor ile 22 Aralık Pazar günü Ankara'da oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kapma oynadı. Yarı sahada yapılan üç takımlı turnuvayla antrenman sona erdi.

Sakatlıkları geçen Erdem Özgenç ve Floyd Ayite, takımla çalıştı.

Başkent ekibi, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Gençlerbirliği, Sivasspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 01:08 Kaynak: AA
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