Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu

6 saat önce

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu'nun açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu açıklamalarda bulundu.

Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor maçının ardından - Hamza Hamzoğlu

Gençlerbirliği, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:24 Kaynak: AA
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