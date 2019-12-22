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Gençlerbirliği - Demir Grup Sivasspor Sivasspor maçının ardından - Rıza Çalımbay
6 saat önce
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 05:16 Kaynak: AA
Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın açıklamaları
ANKARA - Süper Lig'in 16. haftasında lider Demir Grup Sivasspor, deplasmanda Gençlerbirliği ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.
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