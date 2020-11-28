Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak - Son Dakika

Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak

28.11.2020 10:19
Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Süper Lig'de son 5 maçını kazanamayan Gençlerbirliği, İstanbul deplasmanından galibiyetle ayrılarak kötü gidişatı sonlandırmayı hedefliyor.

Ligdeki tek galibiyetini 4. haftada Beşiktaş deplasmanında elde eden kırmızı-siyahlılar, daha sonra oynadığı 5 maçta 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

Fenerbahçe maçı öncesi teknik direktör değişikliğine giden başkent ekibi, 5 puanla 19. sırada bulunuyor.

Gençlerbirliği'nde sakatlığı bulunan Floyd Ayite ile kart cezalısı Mattias Johansson, bu maçta forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak - Son Dakika Spor


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