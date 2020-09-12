Gençlerbirliği Kulübüne dair güncel ve özel röportajların yer aldığı "Gençlerbirliği E-Dergi" yayın hayatına başladı.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, e-dergide yer alan "Gençlere güvenmekten vazgeçmeyeceğiz" başlıklı yazısında, tanıtım sayısının az ama öz bir içerikle çıktığını, sonraki sayılarda taraftardan gelen tavsiye ve uyarılara göre daha çok içeriğe sahip yayınlar üretmek istediklerini kaydetti.

"Tek güvencemiz, kendimizi sorumlu gördüğümüz tek yer Gençlerbirliği taraftarı olacak." ifadesini kullanan Cavcav, şunları kaydetti:

"Sezonu 'Biz Ankara'yız, biz Gençlerbirliği'yiz' sloganıyla açıyoruz. Biz formamızda Ankaralı çocukların hayalini taşıyoruz. Bu sene hem tecrübeli oyuncularımız, hem kalitesiyle bize güç katacak yabancı oyuncularımıza ek

olarak Ankaralı çocukların umudu ve gücüyle sahada olacağız. Değerli Gençlerbirliği taraftarı, yeni sezona yeni umutlarla başlarken sizinle yeni bir heyecanı daha yaşıyoruz. İlginize kulüp olarak karşılık verebilmek adına sosyal medyadaki yeniliklerimize bir yenisini daha ekledik ve bu aydan itibaren e-dergimizi yayınlamaya karar verdik."

Başkan Murat Cavcav, yeni transferleri ve kadrodaki tüm futbolcuların, onlara güvenen kendileri ve taraftarlarını mutlu edeceğine inandığını belirterek, "Biz gençlere güvenmekten vazgeçmeyeceğiz. Yolumuz uzun olacak, uzun bir lig maratonuna başlayacağız. Ama bu uzun yolu katetmek için hem gücümüz hem de gençliğimizin enerjisi var. Statlarda yan yana gelemesek de sizlerin duyguları, destekleri, 'Haydi Gençler' sesi de hep bizimle olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Kulübün geleceği için daha fazla uykusuz geceler geçirdiğinin bilinmesini isteyen Murat Cavcav, "Birlikte olduğumuzda kazanamayacağımız, çeviremeyeceğimiz hiçbir maçın olmadığına inanıyorum." ifadesini kullandı.