Gençlerbirliği Kulübüne dair güncel ve özel röportajların yer aldığı "Gençlerbirliği E-Dergi" yayın hayatına başladı.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mert Nobre, e-dergide yer alan "Hikaye yeniden başlıyor." başlıklı yazısında, "En son bu kulübe ve futbola gözyaşı ile veda ettim. Ama hem kulübümüzle hem tribünlerimizle güzel bir bağ kurduğumu, güzel bir şekilde ayrıldığımızı düşünüyorum. Şimdi teknik direktör olarak buradayım." ifadelerini kullandı.

Marcio Nobre ismiyle 2006 yılında Beşiktaş'a transfer olduğu dönemde, Mert ismini alarak Türk vatandaşlığına geçen genç teknik direktör, "Her işin zorluğu var, golcülüğün de teknik direktörlüğün de ama ben kendime de takımıma da güveniyorum." yorumunda bulundu.

Yaklaşık bir aylık bir kamp dönemi geçirdiklerini, yeni transferlerle takımın yavaş yavaş oturmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Halen bizimle olan kaliteli gençler var. Bir anda 11 tane genç oyuncu ile oynayalım demek hayalcilik olur ama biz fırsat buldukça elimizdeki gençleri değerlendirmek istiyoruz. Bir hazırlık maçı planımız vardı olmadı ama antrenmanlarda çok iyi hazırlandık. Moral ve motivasyonumuz da iyi. Yardımcı antrenörlerimiz de bana fazlasıyla yardımcı oluyor. Hepimiz neredeyse 24 saat çalışıyoruz. Bu kamp sürecinde biz futbolcularımıza, futbolcularımız bize inandı. İnanıyorum ki el birliğiyle bu sezonu başarıyla tamamlayacağız."

Gençlerbirliği'nin altyapısından yetenekli, kaliteli futbolcuların yetiştiğine işaret eden Nobre, "Çetin'in Roma'ya gitmesi Berat'ın adının Avrupalı kulüplerle anılması hiç sürpriz değil. Şimdi Gökhan ve Baran var. Onun haricinde Arda çok iyi. Sakatlık geçirdi ama Rahmetullah'ın da kamp performansı çok iyiydi. Abdullah, Atalay, Kadir Enes var. Bu çocuklar bu kulübün geleceği olacak." şeklinde görüş belirtti.

Mert Nobre, bu sezon Gençlerbirliği'nin hedefine ilişkin de "Öncelikle ilk onda bitirmek istiyoruz. Bu kulüp Avrupa'da çok güzel şeyler yapmış ve o günleri özlemiş durumda. Bu sezon ki inşa sürecinden sonra Avrupa'da yeniden Gençlerbirliği adını duyurmak hedefim." değerlendirmesinde bulundu.

"Yeniden burayı güçlü bir kale, geçilmez bir deplasman yapmak istiyoruz." diyen Nobre, şunları kaydetti:

"Çok centilmen bir taraftarımız var. Futbolcuyken de onların farkını hissedebiliyordum. Futbola veda ettiğim gün stadı ismimle inlettikleri anı hala unutamıyorum. Şimdi teknik direktör olarak onları mutlu etmek istiyorum. Bize düşen tek bir şey var, çok çalışacağız. Maçlar kazanılır kaybedilir. Futbol bu. Ama Mert Nobre'nin takımı

veya Gençlerbirliği forması giyen oyuncular kötü mücadele etti dedirtmemek için çabalayacağız."