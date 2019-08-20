Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı
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Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı

13 dakika önce

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı, System.String[]
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem Özgenç'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Erdem Özgenç, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:09 
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