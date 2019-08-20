Gençlerbirliği, Erdem Özgenç ile yollarını ayırdı
13 dakika önce
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.
Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon devre arasında takımımıza katılan Erdem Özgenç
ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Erdem Özgenç'e kulübümüze verdiği emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:09
Başakşehir, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'un sözleşmesini uzattı! Fiorentina, Nagatomo'yu transfer etmek istiyor! Inter, Emre Belözoğlu'nun Lazio'ya attığı golü paylaştı! Fenerbahçe, Khouma Babacar için 7 milyon euroyu gözden çıkardı