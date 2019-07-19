Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Erzurum kampını tamamladı
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Gençlerbirliği, Erzurum kampını tamamladı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.

Gençlerbirliği, Erzurum kampını tamamladı, System.String[]
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı.
Başkent ekibinin, Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıkları sona erdi.
Teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde 10 gün süren kampta futbolcular, yüksek rakımda güç depoladı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yoğun geçen kamp döneminde yaptığı hazırlık maçlarında bir diğer Süper Lig temsilcisi Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmış, TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'u ise 2-1 mağlup etmişti.
Kentten ayrılan Gençlerbirliği kafilesi, 2 günlük iznin ardından ikinci etap kamp çalışmalarına 21 Temmuz'da Bolu'da başlayacak.
Gençlerbirliği, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 01:58 Kaynak: AA
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