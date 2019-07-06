Gençlerbirliği, Erzurum yolcusu
27 dakika önce
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, sezon hazırlıklarının Ankara etabını tamamladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 12:13 Kaynak: AA
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği
, sezon hazırlıklarının Ankara
etabını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent temsilcisi Erzurum
kampı öncesi son antrenmanını Beştepe İlhan Cavcav
Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan
yönetiminde yaptı.
İdmana ısınma koşusuyla başlayan daha sonra denge çalışması yapan kırmızı-siyahlı futbolcular, dayanıklılık koşusuyla antrenmanı noktaladı.
Gençlerbirliği, yarın öğleden sonra hava yolu ile Erzurum'a geçecek ve bu kentteki ilk antrenmanını 8 Temmuz Pazartesi sabahı gerçekleştirecek.
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