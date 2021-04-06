Gençlerbirliği, Erzurumspor maçına hazır

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 33. haftasında yarın sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulübün açıklamasına göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman ısınma hareketleri ve eğlenceli oyunla başladı.
Kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma ve şut çalışması gerçekleştirdi.
Eryaman Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.
Kaynak: AA
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