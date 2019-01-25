Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği Eski Başkanlarından Hasan Şengel Yoğun Bakımda

Gençlerbirliği Eski Başkanlarından Hasan Şengel Yoğun Bakımda

1 saat önce

Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda.

Gençlerbirliği Eski Başkanlarından Hasan Şengel Yoğun Bakımda, System.String[]
Gençlerbirliği'nin eski başkanlarından olan ve onursal başkan İlhan Cavcav'dan önce bu görevi üstlenen Hasan Şengel, yoğun bakımda.

Alınan bilgiye göre, kırmızı-siyahlı kulübünün divan kurulu başkanlığını sürdüren Şengel, rahatsızlanarak Hacettepe Hastanesi'ne giderken, mide kanaması teşhisiyle yoğun bakım servisine yatırıldı.

Tedavisine devam edilen 1931 doğumlu Şengel'e kan takviyesi yapıldığı öğrenildi.

Hasan Şengel, 1976-1977 yılları arasında kırmızı siyahlı kulübün başkanlığını üstlenmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 06:55 Kaynak: AA

İlhan Cavcav, Gençlerbirliği, Spor
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