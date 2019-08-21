Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı!
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Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı!

1 saat önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.

Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.


Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.


27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.

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Gençlerbirliği, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43 
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