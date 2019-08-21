Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı!
1 saat önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.
Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi.
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Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 02:43
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