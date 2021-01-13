Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kırmızı-siyahlılarda sakatlıkları devam eden Kristoffer Nordfeldt, Ömürcan Artan, Floyd Ayite ve Bogdan Stancu çalışmada yer almadı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde kar yağışı altında gerçekleştirilen antrenmana futbolcular ısınma hareketleriyle başladı. İdman çift kale maçla sona erdi.

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