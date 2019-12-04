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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:18 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.
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