Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 14. haftasında 6 Aralık Cuma günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Başkent ekibi, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki sabah antrenmanını yağmur altında gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular, daha sonra eğlenceli oyunlar oynadı. Antrenman, dar alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Aralık, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:18 Kaynak: AA
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