Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçına hazır
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde yapılan antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyunla başlayan kırmızı-siyahlılar, ana bölümde taktik çalışma gerçekleştirdi.
Sakatlıkları bulunan Nadir Çiftçi, Floyd Ayite ve Ömer Alper Tatlısu bu maçta görev yapamayacak, Giovanni Sio'nun durumu ise maç saatinde belli olacak. Eryaman Stadı'nda saat 18.30'da başlayacak haftanın açılış maçını, hakem Alper Ulusoy yönetecek.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 20:42
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