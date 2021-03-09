Gençlerbirliği, Süper Lig'in 30. haftasında 14 Mart Pazar günü deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-siyahlı ekip, günü tek antrenmanla tamamladı.
Altyapı antrenörleri Erol Tokgözler, Mehmet Kürşad Koca, Serkan Atak ve İsmail Erel yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusu ve 5'e 2 top kapma oyunuyla başladı.
Yaklaşık 1 saat süren çalışma çift kale maçla sona erdi.
Başkent ekibi, bugün teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yolların ayrıldığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor