Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir - Son Dakika

Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir

06.05.2021 10:16
Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir, System.String[]

Süper Lig'de 35 puanla 20'nci sırada yer alan Gençlerbirliği'nde Başkan Murat Cavcav'ın görevin istifa edeceği öne sürülüyor. Bu durumun gerçekleşmesi üzerine yetki ise kulübün asbaşkanı Şahin Kartal'a geçecek. Öte yandan Kartal'ın, Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın oğlu olduğu öğrenilirken, Gençlerbirliği'nin fiilen küme düşmesi halinde ise kulübün başına Hasan Kartal'ın geçmesi bekleniyor. Kurallara göre ligde başkanlık yapan kişi, bir alt ligdeki takıma da başkanlık yapılabiliyor.

Gençlerbirliği'nin küme düşmesi halinde Hasan Kartal fiilen de kulübün başkanlığını üstlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) talimatlarına göre, bir kişi aynı ligde olmaması koşuluyla, farklı kulüplere başkanlık yapabiliyor. Hasan Kartal, hali hazırda Rizespor'un yanı sıra, TFF 2. Lig ekiplerinden Etimesgut Belediyespor'un da yönetim kurulu başkanlığı görevini yürütüyor.

DEFTERLERİ İNCELİYOR

Ajansspor'un haberine göre; Edinilen bilgilere göre Hasan Kartal, başkent kulübünün defterleri üzerinde incelemeler yapmaya başladı. Söz konusu hamle hayata geçerse, Kartal'ın uzun vadede Çaykur Rizespor'u bırakıp, Gençlerbirliği Kulübü'nün başına geçeceği öne sürülüyor.

TARAFTAR İSTEMİYOR

Diğer yandan Gençlerbirilği taraftar grubu Ultras Kardeşler de yaptıkları açıklamada, "Gençlerbirliği kimseninbabasınınçiftliği veyaşirketideğildir. Mevcut Başkanın kulübümüzübirilerineverme veya devretmeyetkisiyoktur. Gençlerbirliği taraftarlarıolarakböylebiroperasyonu reddediyoruz" dedi. Taraftarlar Murat Cavcav ve yönetimini kongre kararı alarak istifa etmeye de çağırırken, karardefterlerinin de bir heyet tarafından alınarak seçime kadar muhafaza edilmesini istedi.

BOKS FEDERASYONU BAŞKANVEKİLİ

Kartal, Etimesgut Belediyespor ve Çaykur Rizespor Klubü Başkanlıkları'nın yanısıra Türkiye Boks Federasyonu Başkanvekilliği, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı görevlerini de yürütüyor. Hasan Kartal, Kartallar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak da iş hayatını sürdürüyor.

Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir

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Son Dakika Spor Gençlerbirliği fiilen küme düşerse, kulübün başına Rizespor Başkanı Hasan Kartal geçebilir - Son Dakika Spor


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