Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti
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Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.
Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı. Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusu Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imzaladı. Başkent ekibi, Ramos'u satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.
1994 yılında Brezilya'da doğan futbolcu kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı. - ANKARA
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