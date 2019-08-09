Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti
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Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti

5 dakika önce

Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti, System.String[]
Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcu Flavio da Silva Ramos'u satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon için transfer çalışmalarına devam eden Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Portekiz'in Feirense takımında forma giyen savunma oyuncusu Flavio da Silva Ramos ile 1 yıllık sözleşmeye imzaladı. Başkent ekibi, Ramos'u satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna kattı.

1994 yılında Brezilya'da doğan futbolcu kariyerine Nautico'da başladı. Daha sonra yine ülkesinde Paysandu forması giyen stoper, son olarak geçtiğimiz yıl Portekiz'de Feirense ile sezonu tamamladı. - ANKARA
Fabio Alves Da Silva, Gençlerbirliği, Portekiz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:34 Kaynak: İHA
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