Gençlerbirliği, floyd ayite'yi kadrosuna kattı
9 saat önce
Gençlerbirliği, Togolo oyuncu Floyd Ayite'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Gençlerbirliği Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 06:11 Kaynak: DHA
, Togolo oyuncu Floyd Ayite'yi kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı siyahlı ekip, Ayite ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Gençlerbirliği'nden transfer ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaz transfer döneminin son gününde takımımız Togolu kanat oyuncusu Floyd Ayite ile anlaşmaya vardı. Fransa
'da 1988 yılında Bordeaux
'da doğan ve futbola da Bordeaux altyapısında başlayan Ayite, Angers
, Nancy
, Reims
ve Bastia
gibi kulüplerde oynadıktan sonra İngiltere
ekiplerinden Fulham
'a transfer oldu. Son üç sezonu Fulham'da geçiren Ayite ile kulübümüz 2 yıllık anlaşmaya imza attı."
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