Gençlerbirliği, futbolcusuna yönelik ırkçı saldırı sebebiyle savcıları göreve çağırdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Gençlerbirliği, futbolcusuna yönelik ırkçı saldırı sebebiyle savcıları göreve çağırdı - Son Dakika

Gençlerbirliği, futbolcusuna yönelik ırkçı saldırı sebebiyle savcıları göreve çağırdı

6 saat önce

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano'nun sosyal medya üzerinden uğradığı ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırdı.

Gençlerbirliği, futbolcusuna yönelik ırkçı saldırı sebebiyle savcıları göreve çağırdı, System.String[]

Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcusu Fabricio Baiano'nun sosyal medya üzerinden uğradığı ırkçı saldırılar nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve çağırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Dünya futbolunun kanayan yarası ırkçılığın Türkiye futbolunda da bir avuç azınlık tarafından da olsa kendine yer bulmasını üzüntüyle takip ediyoruz. Bu olay hiçbir camiaya mal edilemeyecek kadar ciddi. Futbolcumuzu tehdit eden her kimse insanlık suçu işleyen bir acizdir. Bunu tasvip eden her camia da en az o ırkçı kadar küçüktür. Fabricio Baiano'nun ailesini korkutmaya tevessül edenler sanmasınlar ki sosyal medyada işledikleri nefret suçları, sosyal medyada kalacak. Bu kişilerin ceza alması ve böyle olaylara tekrar kalkışmayı akıllarından dahi geçirememeleri için hukuki tüm girişimleri başlatıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi:

"Futbolda hiçbir gol, hiçbir puan, hiçbir kırmızı kart, bir babanın çocukları için endişelenmesine neden olabilecek güçte olamaz. Futbol bir oyun ve bu oyunun kirlenmesine izin vermeyeceğiz. Futbol oyununu seviyoruz. Son dönemdeki bu futbol ortamında centilmenliği ve sporcu kişiliğiyle fark yaratan, hür iradesiyle özür dileyerek meslektaşına saygıyı herkese yeniden hatırlatan futbolcumuzla gurur duyuyoruz. Gençlerbirlikli olma kültürümüz de bunu gerektirir. Irkçılık bir insanlık suçudur. Sporcumuza yapılan bu ahlaksızlığın hesabını soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın."

Gençlerbirliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:26 Kaynak: AA
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