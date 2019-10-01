Gençlerbirliği, Galatasaray hazırlıklarına başladı!
26 dakika önce
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:31
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