Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Galatasaray hazırlıklarına başladı!
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Gençlerbirliği, Galatasaray hazırlıklarına başladı!

26 dakika önce

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.

Gençlerbirliği, Galatasaray hazırlıklarına başladı!, System.String[]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.


Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 top kapma oynadı.


Kırmızı-siyahlılar, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Mustafa Kaplan, İlhan Cavcav, Beştepe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:31 
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