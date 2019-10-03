Son Dakika Haberleri: Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

44 dakika önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Kaplan yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik maçı yaptığı aktarıldı.

Gençlerbirliği, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Gençlerbirliği, Galatasaray, Beştepe, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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