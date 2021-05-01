Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Gençlerbirliği'nde bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray karşılaşması öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde 1 futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Futbolcumuzun tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 39. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile karşılaşacak.
Kaynak: AA
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