Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana ısınma hareketleri ve dar alanda oyun ile başladı.

Başkent temsilcisi, antrenmanın ana bölümünde ise Galatasaray maçının taktiğini çalıştı.

Floyd Ayite, Erdem Özgenç, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ'ın yanı sıra Pierre-Yves Polomat'ın da sakatlığı nedeniyle Galatasaray'a karşı görev yapamayacağı belirtildi.

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Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 02:58 Kaynak: AA
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