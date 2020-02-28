Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazırlanıyor!

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.



Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı



