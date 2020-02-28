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Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazırlanıyor!
7 saat önce
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.
Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.
Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:29
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