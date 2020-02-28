Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazırlanıyor! - Son Dakika
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Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazırlanıyor!

7 saat önce

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçına hazırlanıyor!, System.String[]

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde akşam saatlerinde yapılan taktik ağırlıklı antrenmanın, yaklaşık 1,5 saat sürdüğü bildirildi.


Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın, dar alanda yapılan şut çalışmasıyla devam ettiği belirtildi. İdmanın son bölümünde ise taktik çalışmalar yapıldığı aktarıldı


Hamza Hamzaoğlu, İlhan Cavcav, Beştepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:29 
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