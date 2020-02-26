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Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
7 saat önce
Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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