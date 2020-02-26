Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

7 saat önce

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gençlerbirliği'nde Galatasaray maçı hazırlıkları

Gençlerbirliği'nin antrenmanından görüntüler ANKARA - Gençlerbirliği, Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yapılan antrenman, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleşti.

Gençlerbirliği, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü

Gençlerbirliği, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 06:14 Kaynak: AA
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