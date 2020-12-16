Gençlerbirliği galibiyetlerine derbide devam etmek istiyor - Son Dakika

Gençlerbirliği galibiyetlerine derbide devam etmek istiyor

16.12.2020 11:05
Gençlerbirliği galibiyetlerine derbide devam etmek istiyor, System.String[]

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü'yle oynayacakları Ankara derbisinde son maçlarda aldıkları galibiyetlere bir yenisini eklemek istediklerini söyledi.

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Süper Lig'in 13. haftasında 20 Aralık Pazar günü MKE Ankaragücü'yle oynayacakları Ankara derbisinde son maçlarda aldıkları galibiyetlere bir yenisini eklemek istediklerini söyledi.

Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde son iki maçta Aytemiz Alanyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u yenerek kötü gidişatı durdurduklarını belirtti.

Derbiden önce Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Tuzlaspor'la karşılaşacaklarını hatırlatan Cavcav, şunları kaydetti:

"Hafta sonu Ankara futbolunun bayramı, derbi maçımız var. Çıkışımızı sürdürmek ve yukarılara bakmak adına bu maç bizim için hayati öneme sahip. Kazanmaya devam etmek istiyoruz. Pandemi koşulları hem bizi hem de hemşehrimiz Ankaragücü'nü çok etkiledi. İki takım futbolcuları da Ankara futbolunun başarısını isteyen bir futbolseverin ricası olarak görsünler bu sözlerimi, lütfen dikkat edelim. Hem kendimizi, hem takım arkadaşlarımızı hem de takımımızı korumak için bu önemli dönemi azami dikkatle geçirelim."

"Aldığımız galibiyetler futbolcularımıza öz güven aşıladı"

Murat Cavcav, ligde son iki maçta alınan 6 puanın öz güvenlerini de yükselttiğini dile getirdi.

Lig lideri Aytemiz Alanyaspor'a ilk mağlubiyeti yaşattıklarını, zorlu Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında önemli bir 3 puan aldıklarını vurgulayan Cavcav, "Aldığımız galibiyetler futbolcularımıza öz güven aşıladı. Son iki haftadır çok önemli iki maç kazandık. Beni alınan puanlardan çok iki maçta futbolcularımızın ortaya koyduğu istek, mücadele mutlu etti. Erzurumspor maçında mücadeleden kopmadık ve maçın son bölümlerinde de istediğimiz golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği galibiyetlerine derbide devam etmek istiyor - Son Dakika Spor


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