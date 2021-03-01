Gençlerbirliği, Gaziantep deplasmanında

Küme düşme hattında yer alan kırmızı-siyahlılar, geçen hafta konuk ettiği Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Başkent ekibi, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde çıktığı 4 maçta ise 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

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