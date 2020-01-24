Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0 - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0

7 saat önce

STAT: EryamanHAKEMLER: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano (Dk.86 Halil İbrahim), Sessegnon, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk.86 Sadio Diallo), Sio (Dk.

Gençlerbirliği-Gaziantep FK: 1-0, System.String[]

STAT: Eryaman

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir

GENÇLERBİRLİĞİ: Nordfeldt- Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano (Dk.86 Halil İbrahim), Sessegnon, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite (Dk.86 Sadio Diallo), Sio (Dk.75 Berat Özdemir)

GAZİANTEP FK: Günay Güvenç- Miroslaw Olkowski, Djilobodji, Kana Biyik, Toşca, Morais, Chibsah (Dk.67 Twumasi), Kubilay Aktaş, Güray Vural (Dk.80 Pawlowski), Muhammet Demir, Kayode (Dk.67 Kenan Özer)

GOLLER: Dk.64 Sessegnon (Gençlerbirliği)

SARI KARTLAR: Giovanni Sio, Polomat, Nordfeldt (Gençlerbirliği), Kana Biyik, Kenan Özer (Gaziantep)

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Gençlerbirliği sahasında Gaziantep FK'nü konuk etti. Karşılaşmadan Gençlerbirliği 64'üncü dakikada Sessegnon'un penaltıdan bulduğu golle 1-0 galip ayrıldı.

17'nci dakikada Güray Vural ceza sahasına girmeden şutunu çekti, top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

21'inci dakikada savunmadan kaptığı topla ceza sahasına ilerleyen Kayode'nin çektiği şut farklı şekilde auta çıktı.

31'inci dakikada Sefa ceza sahası yayında pasını içeriye verdi. Topla buluşan Sio'nun şutu kaleci Günay'da kaldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

49'uncu dakikada Ayite'nin pasında altı pasın içinde topla buluşan Sio'nun şutunu kaleci Günay son anda sol köşeden ayağıyla çeldi.

58'inci dakikada Polomat'ın ceza sahasında Chibsah'a yaptığı faul sonrası penaltı noktasını gösterdi. Kayode'nin kullandığı penaltıyı kaleci Nordfeldt kurtardı. Dönen topu tamamlayan Muhammed Demir topu ağlara gönderdi. Hakem Mete Kalkavan VAR odasından gelen uyarı üzerine golü iptal etti.

62'nci dakikada Kana Biyik'ın, ceza sahasında Candeias'a yaptığı sportmenlik dışı hareket sonrasında hakem penaltı noktasını gösterdi.

64'üncü dakikada beyaz noktaya gelen Sessegnon düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

74'üncü dakikada Sefa'nın pasında soldan ceza sahasına giren Candeias ters taraftaki Sio'yu gördü. Sio'nun şutu kaleci Günay'dan sekti, ikinci vuruşta Sio topu üstten auta attı.

86'ncı dakikada Morais'in ceza sahasına ortasında topla buluşan Muhammed Demir'in şutunu kaleci Nordfeldt kurtardı.

87'nci dakikada Pawlowski'nin ceza sahasına pasında topla buluşan Muhammed Demir topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

90+2'nci dakikada Diallo'nun ceza sahası yayından şutunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+3'üncü dakikada Diallo'nun pasında topla buluşan Sessegnon çalımlarla ceza sahasına girdi. Kaleci Günay ile karşı karşıya gelen Sio'nun şutunu kaleci Günay kurtardı.

Karşılaşma Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

GENÇERBİRLİĞİ, İLHAN CAVCAV'I UNUTMADI

Öte yandan karşılama öncesinde 3 yıl önce vefat eden Gençlerbirliği Onursal Başkanı İlhan Cavcav anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gençlerbirliği sahaya İlhan Cavcav baskılı özel bir forma ile çıktı.


- Ankara
Mamadou Diallo, Gençlerbirliği, Mete Kalkavan, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:06 Kaynak: DHA
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