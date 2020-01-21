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Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
6 saat önce
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:56 Kaynak: AA
Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında evinde Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın başında ısınma hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla noktalandı.
Halil İbrahim Pehlivan takımla çalışmalara başlarken, Stancu fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Gençlerbirliği-Gaziantep FK karşılaşması, 24 Ocak Cuma günü saat 20.00'de oynanacak.
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