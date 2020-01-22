Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ve hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalıştı. İdman, son bölümde yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Eryaman Stadı'nda 24 Ocak Cuma günü oynanacak haftanın açılış maçı, saat 20.00'de başlayacak.

Gençlerbirliği, Gaziantep, Beştepe, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:14 Kaynak: AA
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