Gençlerbirliği, Gaziantep maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında 2 Mart Salı günü deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkent ekibi, İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirdiği tek antrenmanla günü geçirdi.
Isınma hareketleri ve dar alanda pas koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan jokerli çift kale maçla devam etti.
Yaklaşık 1,5 saat süren çalışma, taktik antrenmanla sona erdi.
Kaynak: AA
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