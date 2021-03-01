Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır - Son Dakika

Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır

01.03.2021 19:09
Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır, System.String[]

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 28. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı.

Başkent ekibi, antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma yaptı. Kırmızı-siyahlılar, bu akşam uçakla Gaziantep'e gidecek.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak haftanın açılış karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Spor Toto Süper Lig, Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

26 yaşındaki genç, annesini bıçaklayarak öldürdü Koronavirüse yakalanan Eda Ece'nin Yasak Elma'ya döneceği bölüm belli oldu Allahyar, Shakhtar Donetsk maçında harika bir asiste imza attı Müge Anlı'dan canlı yayında tepki çeken gaf: Eskortun tecavüze uğrayıp ağlamasının anlamı yok Aşka gelen İsmail Hacıoğlu, sevgilisinin göbeğine sarıldığı anları paylaştı Koronavirüsü yok eden cihaz Van'dan 4 ülkeye ihraç edildi AB beyaz eşya ve elektrikli ürünlerin enerji sınıflarını yeniden belirledi Son Dakika! Normalleşmenin ele alınacağı kritik Kabine toplantısı başladı
Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi Paşinyan darbe girişiminin asıl sorumlusunu açıkladı: Eski Devlet Başkanı Sarkisyan, orduyu bana karşı harekete geçirdi         
19:03
Borsa günü yükselişle tamamladı Borsa günü yükselişle tamamladı         
18:19
İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı İran ve ABD'yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı         
18:05
Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar Öz ve üvey annesini öldürdükten sonra intihar eden gençle ilgili dikkat çeken detaylar         
17:56
Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak Son Dakika: Yapılandırmada son gün olması nedeniyle görevli personel ve ödeme yapacaklar kısıtlamadan muaf tutulacak         
17:41
İran, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu İran, Bağdat Büyükelçisi'nin Türkiye'yle ilgili sözlerinin yanlış anlaşıldığını savundu         
16:47
Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi Oyuncu Naz Elmas eşinin kucağında poz verdi         
16:07
Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla yargılandıkları davadan beraat etti         
15:16
Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı Yol yapım çalışması nedeniyle taşınan asırlık türbenin içi boş çıktı         
14:36
Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti Sokak ortasında kanlı hesaplaşma! Silahını çekip kurşun yağdırdı, 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti         
14:22
Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur? Evine çağırdığı usta, talihsiz kadına cinsel ilişki teklifinde bulundu: Bir kere öpsem ne olur?         
13:44
12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı 12. kattan düşen küçük kızı, yoldan geçen kurye kurtardı         
12:39
İstanbul'un gizli kalmış müzesi! Nesli tükenen yüzlerce balık burada sergileniyor İstanbul'un gizli kalmış müzesi! Nesli tükenen yüzlerce balık burada sergileniyor         
12:33
Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi Maddi hasarlı kaza sonrası araçtan inen kadın sürücü feci şekilde can verdi         
12:20
Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu Antalya'da sahile ölü Nil kaplumbağası vurdu         
11:58
Sağlık memuru, Sağlık memuru, "Allah yolunda kurban edeceğim" dediği oğlunu ormana götürüp boynundan kesti         
11:23
Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı Sinirlerine hakim olamayan doktor, özel muayenehanesine bebeğini getiren babaya saldırdı         
11:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2021 19:18:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Gençlerbirliği, Gaziantep maçına hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei