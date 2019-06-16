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Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda kavga

1 saat önce

Ercan ATA - ANKARA / DHABaşkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı.

Gençlerbirliği Genel Kurulu'nda kavga, System.String[]


Ercan ATA - ANKARA/ DHA
Başkent ekibi Gençlerbirliği'nin Olağan Genel Kurulu'nda üyeler arasında kavga yaşandı.

Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:25 Kaynak: DHA
DHA, kavga, Gençlerbirliği, Spor
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