Gençlerbirliği Genel Menajeri Cem Onuk, koranavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genel menajeri Cem Onuk'un yeni tip koranavirüs (Kovid 19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Cem Onuk'a geçmiş olsun dileği iletilerek, "Göztepe maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde Genel Menajerimiz Cem Onuk'un test sonucu pozitif çıktı. Cem Onuk'un tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.
Kaynak: AA
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