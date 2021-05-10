Gençlerbirliği Genel Menajeri Cem Onuk, koranavirüse yakalandı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nin genel menajeri Cem Onuk'un yeni tip koranavirüs (Kovid 19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Cem Onuk'a geçmiş olsun dileği iletilerek, "Göztepe maçı öncesi uygulanan Kovid-19 testlerinde Genel Menajerimiz Cem Onuk'un test sonucu pozitif çıktı. Cem Onuk'un tedavi, takip ve izolasyon süreci başlatılmıştır." denildi.