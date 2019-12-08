Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 15. haftasında 14 Aralık Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, bir günlük iznin ardından Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde toplandı.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan kırmızı-siyahlılar, daha sonra dar alanda top kapma oynadı.

Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.