Gençlerbirliği, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Yeni çocuğu doğacak Sio'nun da kulüp tarafından verilen izinle ülkesine gittiği belirtildi.

Gençlerbirliği'nde, Demir Grup Sivasspor maçında ayağına aldığı darbe nedeniyle sakatlığı devam eden Stancu takımdan ayrı çalışırken, tedavileri süren Ayite ve Johansson ise idmanda yer almadı.

Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde kulüp antrenörleri yönetiminde yapılan tek antrenmanda, Fatih Karagümrük maçında forma giyen oyuncular koşu çalışmasıyla günü tamamlarken, diğer futbolcular ısınma bölümünün ardından 5'e 2 top kapmaca oynadı.

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